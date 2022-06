VIDEO | IL NAPOLI NON CI STA: MULTA IN ARRIVO PER IL GIOCATORE!

Matteo Politano è al momento al centro di una serie di voci di mercato. Su di lui c’è il Valencia, ma anche alcune squadre di Serie A.

In questo momento il giocatore però è a Formentera, a godersi le vacanze. Durante la sua permanenza è stato intervistato da Sportitalia, nel locale Rigatoni.

Intervista che però ha infastidito e non poco la società. Il Napoli non aveva infatti autorizzato l’intervista e, come da regolamento multerà il giocatore. Questo quanto dichiarato da Valter De Maggio durante la trasmissione ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss Napoli.

Intervista in cui il giocatore ha lasciato aperte le porte al futuro, dichiarando che deciderà assieme alla società e al suo procuratore una volta tornato dalle vacanze. Ha inoltre aggiunto di essere contento delle prestazioni di squadra e della qualificazione alla Champions League, ma di non essere soddisfatto delle proprie prestazioni.

Un occhiolino, forse, al suo ex allenatore, Gennaro Gattuso, ora allenatore del Valencia, con cui ebbe la sua migliore stagione in azzurro e forse in Serie A. 9 reti e quattro assist, oltre a un posto da titolare nelle gerarchie, perso nella parte finale della passata stagione a scapito di Lozano.

