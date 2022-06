Petagna reclama spazio, può lasciare il Napoli: piace in Serie A

Nella stagione appena conclusa Andrea Petagna ha trovato decisamente poco spazio. Non che, con Victor Osimhen e Dries Mertens davanti, le premesse ad inizio stagione fossero molto diverse, ma lui per primo sa che, continuando su questa strada, lo spazio a sua disposizione continuerebbe ad essere piuttosto ridotto.

L’ex Atalanta ha collezionato 32 presenze nella scorsa stagione – 24 in Serie A, 7 in Europa League e una in Coppa Italia – per un totale però di appena 1003 minuti disputati (conditi da 4 gol).

FOTO: Getty – Napoli Petagna

L’anno scorso, poco prima che iniziasse la stagione, Petagna era molto vicino alla Sampdoria, ma Luciano Spalletti si oppose e volle tenerlo in rosa.

Quest’estate, però, il tecnico toscano potrebbe non avere più la stessa influenza, anche perché sul giocatore ci sono gli occhi di diverse squadre.

Tra queste, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero nuovamente i blucerchiati. La squadra di Giampaolo non è però l’unica che segue da vicino Petagna, dato che su di lui ci sono anche Torino e Monza, che cercano un attaccante con una stazza importante.