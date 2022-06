Napoli, individuato il sostituto di Demme e un profilo d’esperienza per la porta

Il calciomercato sta entrando nel vivo e, con esso, si infiammano tantissime trattative. Ci sono nomi che spuntano per la prima volta e altri che tornano con insistenza quasi ad ogni sessione di mercato.

Per quanto riguarda il primo caso, in base a quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, il Napoli ieri avrebbe svolto un colloquio con Pietro Chiodi, l’agente di Ciprian Tătărușanu.

Il secondo portiere del Milan rientra tra i vari nomi fatti per la porta, per ricoprire il posto vacante che, con ogni probabilità, sarà lasciato da David Ospina. Il contratto del colombiano scade infatti tra dieci giorni e non sembra che ci siano gli estremi per un rinnovo.

FOTO: Getty – Ospina Napoli

Il 36enne rumeno ha un contratto con i rossoneri fino al 2023 e nell’ultima Serie A ha disputato sei partite, incassando 10 gol (oltre a tre gettoni in Champions League, con due reti subite). Il suo compito sarebbe verosimilmente quello di fare da chioccia ad Alex Meret, che dovrà prendersi i gradi da titolare.

Un nome che invece viene accostato con insistenza è quello di Nahitan Nández, retrocesso all’ultima giornata con il suo Cagliari. Il Napoli ha chiesto l’uruguaiano in prestito ai sardi e il compito del centrocampista sarà quello di rimpiazzare Demme, destinato a lasciare la maglia azzurra.