Rinnovo Mertens, c’è ancora distanza con il Napoli, ma attenzione ai colpi di scena: la situazione

Dopo il mancato rinnovo di capitan Lorenzo Insigne nella passata stagione, che ha firmato con il Toronto FC in MLS, il Napoli potrebbe perdere un’altra bandiera offensiva.

Il contratto di Dries Mertens con la società di cui è il miglior marcatore della storia scade il 30 giugno e le trattative per il rinnovo procedono a rilento, nonostante sembri che l’intenzione di entrambe le parti sia di continuare assieme.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Proprio della situazione della trattativa ha parlato Repubblica.it, specificando come le speranze per il rinnovo siano ancora vive: il problema rimane la distanza tra richiesta e offerta, anche se Mertens vuole chiudere la carriera in azzurro.

Il giornale specifica poi che il belga è in attesa di un segnale dal presidente De Laurentiis, fermo per ora alla sua offerta di un biennale da 1,5 milioni netti a stagione, mentre la richiesta è invece di circa 2,5 milioni a stagione.

“Ciro” ha da poco compiuto 35 anni, e l’affetto tra lui e la città potrebbe essere decisivo nel fargli decidere di abbassare le richieste, per finire la carriera nella città che lo ha adottato e dove è nato il suo primogenito. L’operazione è difficile, ma tutto è ancora aperto.