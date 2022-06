Calendari pesantissimi causa Mondiali: quante partite farà il Napoli prima di Qatar2022

Il mondo del calcio si prepara a vivere una stagione del tutto atipica. L’annata 2022/2023, infatti, sarà caratterizzata per la prima volta nella storia dai Mondiali in inverno.

In Qatar infatti, paese scelto come sede della Coppa del Mondo, ci sarebbero temperature troppo proibitive in estate, quindi si è optato per una collocazione autunnale in calendario.

I Mondiali si svolgeranno infatti dal 21 novembre al 18 dicembre, andando inevitabilmente a modificare i vari calendari delle diverse competizioni europee.

Venerdì alle 12 ci saranno i sorteggi della prossima Serie A, che prevedrà nuovamente un calendario asimmetrico, esattamente come accaduto nella passata stagione.

FOTO: Getty – Napoli Serie A

Ad analizzare nel dettaglio la situazione è Il Corriere dello Sport, che spiega come le 38 giornate saranno suddivise dal 14 agosto al 13 novembre (15 partite) e poi dal 4 gennaio al 4 giugno (con le restanti 23 gare).

Ciò significa che le squadre impegnate nelle competizioni europee dovranno disputare anche le intere fasi a gironi, per un totale dunque di 21 incontri in tre mesi.

Milan, Inter, Napoli e Juventus saranno impegnate in Champions League, Roma e Lazio in Europa League mentre la Fiorentina dovrà passare attraverso i preliminari per accedere alla Conference League. Potenzialmente, dunque, i viola potrebbero disputare addirittura 23 partite.

In media, nello stesso periodo, si giocheranno cinque partite in più rispetto agli ultimi cinque anni, tre di campionato e due di coppa.