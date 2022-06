“Il Napoli sta pensando al doppio colpo dal Verona”: c’è l’annuncio alla radio ufficiale

Continua la ricerca del Napoli di un attaccante che possa dare man forte a Victor Osimhen. Il rinnovo di Mertens sembra sempre più un miraggio, e tante squadre hanno chiesto informazioni per Petagna.

Secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli ha individuato il profilo perfetto: si tratta di Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona.

Giovanni Simeone (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

“Il Napoli sta pensando concretamente al Cholito Simeone“, queste le parole del giornalista della radio ufficiale del club partenopeo. Che ha inoltre aggiunto, in seguito, che assieme all’attaccante il Napoli potrebbe provare ad acquistare anche Antonini Barak, magari intavolando un trattativa unica per entrambi.

L’ex Genoa, Fiorentina e Cagliari viene dalla sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A con 17 gol e 5 assist in 35 presenze, prima volta in carriera in cui ha superato le quindici reti. Quarta volta, invece, in doppia cifra, una volta per ogni squadra in cui ha giocato.

Il 26enne argentino potrebbe essere il vice Osimhen, anche se mai in carriera è stato acquistato con la sicurezza di non essere titolare. Infatti non ha mai registrato meno di 33 presenze in una singola stagione di Serie A (nella stagione 2020/2021 al Cagliari).