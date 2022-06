Il Napoli prepara l’offerta per Nandez: le cifre dell’affare

Dopo gli arrivi già ufficializzati di Kvaratskhelia e Oliveira, il Napoli continua a imbastire le trattative che entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Molto di queste sono trattative legate a possibili cessioni, come quella che potrebbe portare Nahitan Nandez all’ombra del Vesuvio.

Il centrocampista uruguaiano classe ’95 è arrivato al Cagliari nel 2019, dal Boca Juniors: i partenopei lo hanno individuato come perfetto sostituto di Demme, anche se già nelle finestre di mercato precedenti aveva mostrato interesse.

Nandez-Napoli, le cifre

Della trattativa in questione ha parlato il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, durante il TG Sport, specificando le cifre e la formula dell’offerta del Napoli. Di seguito le sue parole:

Nahitan Nandez (Photo by Getty Images)

“Questa l’offerta economica che il Napoli farà al Cagliari nei prossimi giorni: sul piatto 500 mila euro per il prestito oneroso con diritto, non obbligo, di riscatto fissato a 7.5 più 2.5 di bonus. Il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro tramite il suo agente.”

Operazione totale quindi da circa 10,5 milioni di euro, sempre che il Napoli decida di riscattare il giocatore la prossima estate.

Il giornalista ha poi fatto il punto sulla situazione di Demme, da cui dipende l’esito della trattativa con il Cagliari. Sul calciatore c’è il Valencia dell’ex allenatore partenopeo Gennaro Gattuso, a cui però De Laurentiis dovrebbe fare un sostanziale sconto. Inoltre due squadre minori di Bundesliga, campionato dove il centrocampista militava prima di arrivare a Napoli, avrebbero chiesto informazioni.