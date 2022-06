Rinnovo Meret? Succederà solo ad una condizione, la situazione

La situazione a lungo indefinita tra i pali del Napoli pare che stia trovando una soluzione conclusiva, per lo più orientata verso Alex Meret. Il portiere italiano classe ’97 ha avuto poco spazio nel corso della stagione passata, collezionando solo 7 presenze in Serie A, ed è pronto per un riscatto e per trovare maggiori spazi.

FOTO: Getty Images, Meret

Meret quindi sarebbe favorevole ad una permanenza in casa Napoli, ma è in attesa di garanzie e di certezze, prima di firmare un contratto che lo leghi nuovamente al club partenopeo. Il problema non è di matrice economica, ma per lo più di spazio in campo e di fiducia da parte del tecnico. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, secondo la quale il portiere vuole attendere l’esito della vicenda Ospina prima di firmare il rinnovo.

La preferenza di Spalletti per il colombiano non è cosa nuova o nascosta, considerate le scelte fatte in campo nel corso del campionato e la richiesta rivolta alla società di rinnovare Ospina, ma l’accordo tra le parti potrebbe tardare ad arrivare. Il portiere, infatti, si fa desiderare dal Napoli e ad oggi le condizioni per il rinnovo sembrano lontane.