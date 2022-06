Chiedono a Parisi del suo futuro: risposta sibillina del terzino dell’Empoli

Il calciomercato estivo del Napoli ha già preso il via da diverse settimane: nonostante l’inizio ufficiale della sessione estiva di mercato inizi il 1° luglio, il Napoli ha già chiuso i primi due colpi in entrata. Il terzino Mathias Olivera e l’esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia sono arrivati per sostituire rispettivamente Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Eppure, il mercato del Napoli non è finito qui.

Fabiano Parisi (FOTO – Getty Images)

Uno degli obiettivi del mercato del Napoli è sempre stato Fabiano Parisi dell’Empoli, ma con l’arrivo di Mathias Olivera il suo acquisto sembra ormai improbabile. Eppure, il Napoli continua a tenere sott’occhio il classe 2000 avellinese.

Proprio Parisi, intervistato da Sport Channel 214 al termine dell’evento organizzato per ricordare suo padre al campo di Serino, ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole: “Domani parto per le vacanze, mi godo un po’ la famiglia e la fidanzata. Per il resto vediamo con il mio procuratore. Dopo una stagione in Serie A, ho tante squadre che mi osservano e che mi seguono da tanto tempo“.