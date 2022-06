Arriva la smentita sul futuro di Mertens: “Non è un loro obiettivo di mercato”

Il futuro di Dries Mertens è tutto da scrivere: l’attaccante belga ha il contratto in scadenza con il Napoli al 30 giugno e non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. La sua volontà è quella di restare a Napoli, ma lo stesso Mertens ha dichiarato di non aver ricevuto proposte da parte della società. A questo punto, a pochi giorni dalla scadenza del contratto, il futuro del miglior marcatore della storia del club sembra delinearsi: Mertens e Napoli sono pronti a dirsi addio.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Arrivato a questo punto, Mertens deve anche iniziare a guardarsi intorno e cercare un buon club per poter continuare la sua carriera. Su di lui, in vantaggio sulle altre pretendenti, c’è la Lazio di Maurizio Sarri: l’ex tecnico del Napoli è pronto a fare carte false per riavere nella sua squadra il giocatore belga.

Negli ultimi giorni, però, Mertens è stato accostato anche al Marsiglia, squadra di Arek Milik, un altro ex Napoli. Il club francese sembrava stesse pensando alla coppia Mertens e Muriel per festeggiare il ritorno in Champions League, ma oggi è arrivata una smentita. Infatti, l’esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il suo profilo Twitter, ha rivelato che Muriel e Mertens non sono obiettivi di mercato del Marsiglia.