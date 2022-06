VIDEO | NOTIZIA DALL’INGHILTERRA: PUÒ TORNARE A NAPOLI!

Il futuro di Fabian Ruiz resta ancora tutto da scrivere e, sulle voci che lo vedrebbero lontano da Napoli, emergono diversi scenari di mercato. In particolare, dal quotidiano “The Athletic”, viene svelato un accattivante dettaglio che potrebbe far sognare i tifosi napoletani.

Il quotidiano britannico spiega come il club campano potrebbe rimpiazzare il centrocampista spagnolo, nel caso di una sua cessione nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Tra i vari profili spunta l’ipotesi di un gradito ritorno: si tratta di Jorginho, l’ex Napoli sul quale anche la Juventus ha mostrato un certo interesse.

The Athletic espone i presupposti su un possibile addio da parte del centrocampista italo-brasiliano, considerando la scadenza del suo contratto la quale è fissata nel 2023. Questo dettaglio potrebbe spingere il Chelsea a vendere il calciatore, proprio per eliminare il rischio di poterlo perdere a parametro zero.

Per scartare del tutto questa eventualità, il club inglese potrebbe sposare l’idea di cederlo ad una giusta offerta per monetizzare. In tal senso, il Napoli potrebbe rivelarsi una giusta acquirente nel caso in cui anche Fabian Ruiz dovesse abbandonare gli azzurri.

