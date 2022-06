De Laurentiis potrebbe farlo per Koulibaly: la situazione

Kalidou Koulibaly è senza dubbio colui che sta tenendo maggiormente in apprensione il popolo napoletano, che ha già salutato Lorenzo Insigne, probabilmente farà lo stesso con Dries Mertens e non accetterebbe facilmente anche l’addio del comandante.

Diversi quotidiani analizzano la complicata situazione legata al futuro del centrale azzurro. In primis è La Repubblica a fare un’ipotesi da dentro o fuori: cessione immediata o permanenza a vita. Koulibaly sarebbe tentato da un trasferimento al Barcellona, ma servono almeno 40 milioni di euro. In caso contrario, il senegalese chiuderà la sua carriera al Napoli da capitano.

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, pare difficile però che i blaugrana possano formulare un’offerta così alta al Napoli. Alla squadra di Xavi farebbe certamente comodo avere Koulibaly nella propria rosa, ma la proposta non supererebbe i 25 milioni di euro. Anche dopo aver risolto i noti problemi economici.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

La proposta di De Laurentiis per il rinnovo si aggirava intorno ai 4-4,5 milioni di euro (bonus inclusi), ma difficilmente basterà. Bisognerà almeno sfondare il tetto dei 5 milioni, con il patron del Napoli che potrebbe essere disposto a fare uno sforzo.

Anche tra le pagine di Il Mattino si legge di una possibilità che il numero 26 chiuda la carriera a Napoli. I sei milioni annui attualmente percepiti da Koulibaly non saranno infatti più proponibili per il futuro, ma l’idea sarebbe quella di spalmarli su più anni, sposando quindi a vita la causa azzurra.

Non c’è ancora una data per l’appuntamento tra le parti, anche se una volta che il difensore sarà tornato dalle vacanze ogni giorno potrebbe essere buono per un incontro con De Laurentiis.