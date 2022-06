Rinnovo Koulibaly, previsto un nuovo incontro con De Laurentiis: la volontà del senegalese

L’inizio ufficiale del calciomercato estivo (1° luglio) si avvicina, ma in casa Napoli è già iniziato da un po’. Sono già stati annunciati gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, acquistati per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto. Eppure, in casa Napoli ci sono diverse situazioni da dover affrontare.

I problemi legati ai rinnovi di David Ospina e Dries Mertens sono quelli che vanno risolti con più emergenza: i due sono in scadenza di contratto e ormai mancano solo due settimane alla data limite del 30 giugno. Ma anche i rinnovi di contratto di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly (in scadenza a giugno 2023) sono situazioni da dover affrontare al più presto.

Kalidou Koulibaly (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Il rinnovo di Koulibaly è quello più richiesto tra i tifosi del Napoli: oltra a una questione affettiva, il tifo azzurro sa di non potersi privare del Comandante, elemento fondamentale per ripartire.

Attualmente, la situazione rinnovo sembra essere ancora in stand-by, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta l’edizione online de “La Repubblica”, la volontà di Koulibaly è quella di restare a Napoli e chiudere la carriera con questa maglia, ma il suo stipendio deve toccare almeno i 5 milioni di euro (bonus compresi).

Il club azzurro ha offerto 3.5 milioni all’anno per quattro stagioni, una bella differenza rispetto i 6 milioni che prende ora. Ma il Napoli potrebbe fare uno sforzo in più: Fali Ramadani, agente di Koulibaly, è in stretto contatto con la società partenopea e, quando il difensore senegalese tornerà dalle vacanze, è previsto un nuovo incontro tra lui e il presidente Aurelio De Laurentiis.