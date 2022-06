Rinnovo Fabian Ruiz: rischio scontro con il Napoli, il motivo

Una delle situazioni ancora indefinite in casa Napoli è quella relativa al rinnovo di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza al termine di giugno dell’anno prossimo e la società azzurra vuole evitare di perderlo a parametro zero. Di contro, l’entourage del calciatore vorrebbe portarlo a giocare nel Real Madrid o nell’Atletico ed è in attesa di offerte che ad oggi non ci sono.

Napoli rinnovo Fabian Ruiz (Getty Images)

La dirigenza del Napoli, però, è stata chiara: se Fabian Ruiz vuole restare nel club partenopeo, deve firmare il rinnovo, altrimenti verrà messo ai margini del gruppo. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come il centrocampista spagnolo in questi mesi abbia più volte rifiutato le proposte di rinnovo arrivate dal Napoli.

Il quotidiano presenta la situazione del rinnovo di Fabian Ruiz come uno dei nodi più complessi da sciogliere e parla anche del rischio di arrivare ad uno scontro tra le parti. Il Napoli, infatti, non è disposto a perdere il calciatore a parametro zero e tenterà il tutto per tutto per evitarlo.