In Premier pronti per Osimhen: quando potrebbe arrivare l’offerta del club

Victor Osimhen è la punta di diamante dell’attacco del Napoli, che però ha attirato l’interesse di più di un club soprattutto in Premier League. Il talento del giovane calciatore nigeriano ha spinto diversi club a pensare seriamente ad investire su di lui, nonostante l’esosa cifra fissata da Aurelio De Laurentiis come offerta minima.

Osimhen Napoli (Getty Images)

Si parte infatti da 100 milioni per poter parlare di una cessione di Osimhen, un cartellino non da poco per il centravanti classe ’98. Su di lui sono focalizzati l’Arsenal e il Manchester United, con il primo in vantaggio sul secondo, alla ricerca del giocatore giusto per ritornare a lottare nelle zone alte della classifica e conquistare l’accesso alla Champions League il prossimo anno.

Secondo quanto scritto sull’edizione odierna della Gazzetta dello sport, il club londinese sta per preparare l’assalto all’attaccante del Napoli. L’offerta potrebbe arrivare anche entro la fine di giugno, lasciando alla società azzurra quindi tutto il tempo di fare le proprie valutazioni e, all’occorrenza, trovare un degno sostituto.