Koulibaly-Barcellona: oggi la decisione che può cambiare tutto, le ultime!

Non è una novità il fatto che Kalidou Koulibaly abbia attirato l’interesse del Barcellona, che vorrebbe portarlo in casa blaugrana, ma il club spagnolo ha una serie di problematiche finanziarie da risolvere prima di poter concretamente farsi avanti con un’offerta. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza al termine di giugno dell’anno prossimo e il Napoli sta lavorando per il rinnovo, al fine di non perderlo a parametro zero.

La giornata di oggi potrebbe essere fondamentale per definire il futuro del calciatore, poiché l’Assemblea dei soci del Barca valuterà le manovre finanziare proposte dal presidente Laporta per ripristinare i 500 milioni di debiti. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello sport, che evidenzia come l’approvazione di questi movimenti finanziari può avere ricadute anche sul Napoli.

Koulibaly Napoli (Getty Images)

Ovviamente, infatti, risanate le problematiche interne al club, il Barcellona potrà inaugurare la sessione di calciomercato ed aprirsi ad eventuali trattative per rafforzare la squadra. Questo potrebbe portare anche alla presentazione di un’offerta concreta per Kalidou Koulibaly, che per ora non aveva ancora avviato alcuna trattativa. Il cartellino del difensore senegalese è stato valutato 40 milioni di euro.

Il quotidiano riporta però anche il fatto che il Barcellona, nel ruolo del difensore numero 26 del Napoli, guarda anche a Jules Koundé del Siviglia, 23 anni con una clausola rescissoria da 90 milioni.