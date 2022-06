Calciomercato Napoli: Juventus su Koulibaly e Fabian, ADL fissa il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nelle ultime ore si sono fatte più frequenti le voci di un forte interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Entrambi sono in scadenza nel giugno del 2023 e, al momento, appaiono in rialzo le quote di un possibile accordo con il Napoli per il rinnovo.

Nel caso in cui non ci fosse accordo tra le parti, è tutt’altro che escluso che i due possano partire, anche per evitare un addio a parametro zero nella prossima estate.

Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

Koulibaly e Fabian: la cifra che può far vacillare il Napoli

A battere, nuovamente, l’interesse dei bianconeri per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz è l’edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto della situazione sulla questione. Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano:

“Il Napoli valuta al momento entrambi i calciatori per un totale di oltre 70 milioni di euro. Nello specifico, 30 milioni per il senegalese che lunedì prossimo compirà 31 anni mentre lo spagnolo, che vanta una carta d’identità molto più interessante sotto il profilo degli investimenti per un club di calcio, 26 anni, verrebbe ceduto per 30 milioni più bonus per una decina”.