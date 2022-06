VIDEO | VOLANTINO ULTRAS CONTRO DE LAURENTIIS!

Continua lo scontro fra la tifoseria organizzata e il presidente Aurelio De Laurentiis. Sembra che l’ultima stagione, chiusa col mancato arrivo dello scudetto, e il calciomercato all’insegna dell’abbassamento del monte ingaggi siano le gocce che hanno fatto traboccare il vaso.

Stavolta, a scagliarsi contro il presidente sono gli ultras della Curva B con un volantino avvistato in giro per la città che prende come bersaglio ancora una volta le dichiarazioni del patron azzurro della scorsa settimana in cui accusava Koulibaly e Mertens di non volere la permanenza a Napoli a causa del loro attaccamento al “vil denaro”.

Il volantino recita l’ironico titolo “Aurelio De Laurentiis presenta: Le barzellette”, per poi partire con l’accusa nei confronti del presidente: “Critichi i giocatori per il vil denaro ma i conti in banca parlano chiaro. Tu sei un lurido mercenario! “.

Lo striscione porta poi in evidenza una serie di numeri relativi a utili e compensi ottenuti negli ultimi anni di gestione al di sopra di una foto che ritrae De Laurentiis all’interno di un cimitero con una lapide che recita inequivocabilmente “Rip scudetto“. A concludere il volantino, l’ironico sottotitolo “Je stong apert pe vuje!”.

