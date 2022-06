VIDEO | DEULOFEU VICINO AL NAPOLI: tutte le cifre!

Gerard Deulofeu sarà con ogni probabilità il terzo acquisto estivo di De Laurentiis, dopo le operazioni che hanno portato in azzurro Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia.

L’ormai ex giocatore dell’Udinese è stato corteggiato anche in Spagna, in particolare da Villarreal e Real Sociedad, ma il Napoli gli garantisce la possibilità di disputare la Champions League, punto fondamentale nella sua scelta definitiva.

Da giorni e giorni ormai si parla di come Deulofeu sia sempre più vicino agli azzurri. Lo riporta anche l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, secondo cui l’offerta del Napoli all’Udinese si aggira sui 15 milioni più bonus.

La differenza con i friulani (che ne chiedono 20) è quindi davvero ridotta al minimo e presto si potrà arrivare un accordo definitivo. Nel frattempo, emergono anche alcuni dettagli sulle cifre offerte al giocatore. Si parla di un contratto quadriennale (dunque fino al 2026) a 2,5 milioni a stagione.

