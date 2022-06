VIDEO | Calciomercato Napoli, KOULIBALY alla JUVE? A Torino CI CREDONO!

Merih Demiral potrebbe essere la chiave per affondare il colpo su Kalidou Koulibaly. Il difensore turco, dopo aver trascorso la stagione in prestito all’Atalanta, non sarà riscattato e farà ritorno alla Juventus. Il club allenato da Gasperini è costretto a ridurre i costi per via della mancata qualificazione in Europa, e di conseguenza non può permettersi di prelevare il giocatore a titolo definitivo.

Demiral, quindi, tornerà alla base e sicuramente avrà intenzione di giocare di più e con continuità. Ma non succederà con la maglia bianconera, poiché la concorrenza si amplia sempre di più vista la permanenza di de Ligt e l’arrivo di Federico Gatti dal Frosinone. Quasi con ogni probabilità gli verrà trovata una nuova sistemazione, questa volta magari a titolo definitivo.

L’edizione di Tuttosport ha lanciato questa mattina la notizia secondo la quale potrebbe sbloccarsi l’affare Koulibaly, in seguito alla partenza di Demiral. Con una cessione del turco a titolo definitivo, i soldi potrebbero essere reinvestiti per portarsi a casa uno dei migliori difensori in circolazione della Serie A e del mondo.

