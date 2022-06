Non solo Sirigu e Sportiello: il vice di Meret può arrivare dalla Croazia

Continua il toto-portieri in casa Napoli. La strada per la prossima stagione sembra ampiamente tracciata, con l’addio di Ospina e la “promozione” di Meret a titolare della porta azzurra, con un rinnovo pronto per lui fino al 2027.

La prossima potrebbe dunque essere la stagione della consacrazione del portiere della nazionale, che già da tempo avrebbe dovuto assumere i gradi del titolare ma, per un motivo o per l’altro, così poi non è stato.

Il Napoli è dunque alla ricerca di un secondo portiere affidabile (vedi Sportiello, svincolato), che possa eventualmente anche fare da chioccia a Meret (vedi Sirigu, che pure lui arriverebbe a costo zero).

FOTO: Getty – Napoli Sirigu

Tra i possibili candidati al ruolo di secondo portiere, stando a Tuttosport, spunta anche il nome di Ivica Ivusic, portiere croato e titolare con la sua nazionale nell’ultimo match contro la Francia, fortemente corteggiato dal Napoli.

L’estremo difensore, classe 1996, è decisamente strutturato (essendo alto 1,95m) e ha un contratto fino al 2025. Dal 2018 è in forza al NK Osijek, con cui ha chiuso l’ultimo campionato croato al terzo posto.