Osimhen, la posizione del Napoli e del giocatore sul futuro

I problemi principali del Napoli, per il momento, riguardano il capitolo rinnovi, sia per chi va in scadenza tra 15 giorni esatti che per chi invece lo farà il prossimo anno.

Per Mertens e Ospina, il cui contratto terminerà il 30 giugno, sembra ormai certo l’addio, mentre Fabian Ruiz rischia di essere messo fuori rosa in caso di mancato rinnovo. Diversa è la situazione di Koulibaly, unico giocatore per cui De Laurentiis potrebbe fare uno strappo alla regola per tentare di trattenerlo.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Chi sembrava, almeno per il momento, fuori dal mercato era Victor Osimhen, che però ha rilasciato alcune dichiarazioni sibilline dopo la vittoria con la sua nazionale. “Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere” aveva dichiarato.

Stando a Il Corriere dello Sport, il Napoli non lo ritiene incedibile e il centravanti non si sente vincolato agli azzurri.

La valutazione di De Laurentiis, però, è sempre la stessa: 110 milioni di euro (trattabili, sì, ma senza scendere sotto i 100). I club interessati sono sempre i soliti noti, dal Manchester United all’Arsenal, passando per il Newcastle.

Anche il Bayern Monaco lo aveva messo nel mirino, eppure nessuno si è ancora fatto vivo con una proposta che soddisfacesse il Napoli. E se “l’offerta da 100 milioni può arrivare”, come affermato ieri da Andrea D’Amico (intermediario dell’operazione che portò il numero nove in azzurro), al momento non si registrano affondi importanti.