Napoli, pronto il sacrificio di un titolare per Luis Alberto

Da un po’ di tempo si accosta al Napoli il nome del fantasista della Lazio Luis Alberto. Lo spagnolo si adatterebbe perfettamente ai dettami di gioco di Luciano Spalletti, mentre nell’ultima stagione ha dimostrato di non avere un feeling perfetto con Maurizio Sarri.

Il 29enne iberico si trova nella capitale ormai da sei anni, essendo arrivato a fine agosto 2016, quasi al termine della sessione di mercato.

Con il tempo, grazie al lavoro di Simone Inzaghi, Luis Alberto è diventato determinante per la Lazio, segnando ben 11 gol nel campionato 2017/2018 (suo record personale) e andando spesso in doppia cifra di assist (sia in quella stagione che nel 2019/2020, oltre a quella appena conclusa).

Specie se dovesse partire Fabian Ruiz, il suo acquisto sarebbe una grande dimostrazione di forza da parte della società.

FOTO: Getty – Mario Rui Napoli

Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, le sirene che vogliono Luis Alberto lontano da Roma si sono già fatte insistenti in più occasioni, e chissà che questa non possa essere quella giusta.

Anche perché, come sottolinea La Repubblica, De Laurentiis avrebbe a disposizione una contropartita da inserire nella trattativa. Si tratta di Mario Rui, titolare nell’ultima stagione che potrebbe però trovare meno spazio con l’arrivo di Mathias Olivera.

Allo stesso tempo, Sarri sa di poter contare sul portoghese e ha grande bisogno di un terzino sinistro. Si attendono comunque nuovi sviluppi.