Mertens, spunta uno spiraglio per la permanenza? Che cosa filtra

Dopo nove stagioni e 148 gol con la maglia del Napoli, Dries Mertens si appresta a dire definitivamente addio ai suoi tifosi.

Le sue parole, al termine della conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale, hanno gelato il mondo Napoli.

“Voglio fare la scelta più giusta, voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla scelta futura. Pensavo di restare al Napoli: è strano abbiano aspettato così tanto. Per ora però non so nulla del rinnovo, spero di farvi sapere presto, magari tra qualche settimana“.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

Così parlava Mertens giusto due giorni fa ai microfoni dei giornalisti, riducendo al lumicino le speranze di una sua permanenza in azzurro.

L’edizione odierna di Repubblica, tuttavia, va leggermente controcorrente, scrivendo di come il miglior marcatore nella storia del Napoli si sia lasciato aperto un piccolo spiraglio. Anche perché, formalmente, il suo contratto con il club di De Laurentiis non è ancora scaduto.

Il presidente è ben consapevole della volontà di Mertens di chiudere la carriera a Napoli, quindi non è da escludere che venga fatto un ultimissimo tentativo per riaprire la trattativa. Si cercherà di strappare uno sconto alle richieste del belga, ma si può dire che, per il momento, non è ancora finita.