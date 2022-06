Quando arriverà Kvaratskhelia a Napoli? C’è l’annuncio del direttore della Dinamo Batumi

Il calciomercato estivo del Napoli si è aperto con largo anticipo: a differenza degli altri anni, la dirigenza azzurra si è mossa subito per ricoprire quei ruoli rimasti scoperti. Faouzi Ghoualm e capitan Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto, sono stati sostituiti dall’uruguaiano Mathias Olivera del Getafe e dal talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia della Dinamo Batumi.

Kvaratskhelia è stato proprio il primo acquisto annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis: il Napoli era sulle tracce del giocatore già da diverso tempo, quando il georgiano vestiva la maglia del Rubin Kazan. Eppure, nonostante siano arrivate le conferme di tutte le parti in causa sulla chiusura dell’affare, la società non ha ancora annunciato ufficialmente l’acquisto: questo perché il campionato georgiano è ancora in corso e Kvaratskhelia ha ancora altre partite in programma con la maglia della Dinamo Batumi.

Khvicha Kvaratskhelia (Getty Images)

La richiesta del club georgiano è stata chiara: la Dinamo Batumi vorrebbe il suo gioiello per la prima gara dei turni preliminari della Champions League 2022/2023. I rivali della Dinamo saranno gli slovacchi dello Slovan Bratislava e la gara d’andata si giocherà il 5/6 luglio, mentre quella di ritorno è fissata per il 12/13. Il Napoli, però, non ha nessuna intenzione di concedere questa deroga, perché vuole Kvaratskhelia già pronto per il ritiro di Dimaro che inizierà l’8 luglio.

A confermare la scelta del Napoli, ci ha pensato Aslan Baladze, direttore generale della Dinamo Batumi: ai microfoni dell’emittente georgiana “Adjarasport”, Baladze ha riferito che la Dinamo Batumi non avrà a disposizione Kvaratskhelia per la gara di Champions League. Questo significa che il giocatore sarà a Napoli per inizio luglio per il pre-ritiro a Castel Volturno.

Ecco le parole di Baladze: “Kvaratskhelia è un giocatore molto importante per noi: sarebbe bello se potesse aiutarci nel primo turno preliminare di Champions League, ma il Napoli ha programmato il pre-campionato e il piano di inserimento”.