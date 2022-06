Non solo il Valencia: c’è anche un club di Serie A sulle tracce di Politano

Matteo Politano, dopo due stagioni con la maglia del Napoli, pare abbia chiesto di cambiare aria la prossima stagione, nell’attesa di scegliere una nuova destinazione. Come riferito dallo stesso agente del calciatore, Mario Giuffredi, Politano non sente più la fiducia di Spalletti: da qui la scelta di lasciare prematuramente il Napoli nonostante il contratto in scadenza a fine giugno del 2024.

Sull’esterno della Nazionale è vivo l’interesse del Valencia, che in Spagna ritroverebbe Gattuso: sotto la sua gestione, Politano ha vissuto il suo miglior periodo in azzurro. Il Napoli, che considera nessuno incedibile, non ha però alcuna intenzione di svendere i suoi calciatori e, avrebbe anche fissato il prezzo del cartellino dell’azzurro: circa 15/20 milioni, dilazionabili anche in più rate di pagamento.

Politano lascia Napoli, ma resta in Serie A?

Non è da escludere la possibilità che Politano resti in Serie A la prossima stagione. Sul calciatore, come riportato in mattinata da Tuttosport, è forte l’interesse della Fiorentina.

Il giocatore piace al tecnico viola Vincenzo Italiano e, inoltre, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un altro esterno d’attacco visto l’addio dell’ex Napoli José Callejon.