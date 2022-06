VIDEO | “RINNOVO NAPOLI?”. MERTENS RISPONDE IN CONFERENZA!

Una delle notizie delle ultime settimane in casa Napoli è stata sicuramente quella del possibile addio di Dries Mertens, con il quale gli azzurri non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Tanti i club interessati a lui, dall’Italia ma non solo: si parla anche di proposte dal Qatar e dagli Emirati Arabi. Il 14, miglior marcatore nella storia del club partenopeo, si è espresso qualche minuto fa proprio su questo argomento in conferenza stampa, dal ritiro della sua nazionale.

Dichiarazioni spiazzanti di Dries Mertens dal ritiro della nazionale belga: il centravanti del Napoli sembrerebbe, soprattutto in seguito a queste parole, molto vicino all’addio. Nel video la risposta di Mertens sul suo futuro.

