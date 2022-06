VIDEO | OFFERTA DALLA PREMIER PER OSIMHEN!

Victor Osimhen è certamente l’uomo mercato degli azzurri. L’attaccante nigeriano è uno dei pezzi pregiati di questa sessione di mercato e le offerte in casa Napoli non si fanno attendere. Per la dirigenza azzurra nessuno è incedibile, ma la valutazione del centravanti è estremamente elevata; il Napoli, infatti, valuta Osimhen con una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Ci sono società che non si fanno intimorire dal prezzo fissato dal Napoli e tentano di strappare Osimhen agli azzurri. Tra queste c’è sicuramente l’Arsenal che, secondo quanto riportato dal sito nigeriano Today, pare abbia avanzato un’offerta importante agli azzurri. Secondo quanto si apprende dal portale, i Gunners hanno presentato un’offerta pari a 60 milioni di euro che la società azzurra ha prontamente rifiutato.

Quella dell’Arsenal, però, si tratta di una offerta iniziale e pare che sia intenzionato a presentare una seconda offerta per provare ad accontentare gli azzurri.

#napoli #sscnapoli #osimhen #delaurentiis #giuntoli #spalletti #calciomercato #mercatonapoli #calciomercatonapoli #fabian #fabianruiz #koulibaly #arsenal #arteta

