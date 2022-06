VIDEO | CITTÀ RAZZISTA? KOULIBALY DIFENDE NAPOLI!

Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale nel quale si parlava del trattamento ricevuto da Kalidou Koulibaly dopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Nell’articolo pubblicato da Il Giornale e firmato da Claudio De Carli viene detto che il giocatore piace alla Juventus, ma ciò che ha generato le polemiche è quanto segue: “Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia…”.

La città di Napoli e i napoletani vengono descritti, quindi, come razzisti al punto da evitare un contatto con il giocatore e di trattarlo come una scimmia.Koulibaly, però, non ci sta e attraverso una storia Instagram ha difeso apertamente il popolo napoletano.

#sscnapoli #napoli #calcionapoli #koulibaly #kalidoukoulibaly #forzanapoli

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/G1vcX40

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I