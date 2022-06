Rincaro prezzi DAZN, arriva l’esposto all’Antitrust del Codacons

Continuano le polemiche dopo l’annuncio del rincaro dei prezzi da parte della piattaforma DAZN. Nei giorni scorsi è stato infatti annunciato il listino dei prezzi per la stagione 2022/2023, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 2 agosto.

I nuovi abbonamenti DAZN prevedono un piano standard al costo di 29,99 euro al mese, lo stesso prezzo precedente, e un piano plus da 39,99 euro. Il primo prevede due dispositivi registrabili, con gli eventi visibili live su un solo device, due in contemporanea solamente se sotto la stessa rete. Il secondo prevede fino a sei dispositivi registrabili, con gli eventi live su due device in contemporanea anche sotto reti differenti.

(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Rimarranno invece valide le promozioni attualmente in vigore, inclusa quella per il lancio promozionale della piattaforma nel 2021/2022, fino alla loro naturale data di scadenza.

DAZN, la denuncia all’Antitrust del Codacons

Non ha perso tempo il Codacons, che già nei giorni passati aveva espresso il proprio disappunto tramite una nota. Oggi ha invece presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni in merito ai rincari. A renderlo noto è stata l’associazione dei consumatori. Di seguito un estratto del comunicato:

«[…] si chiede, inoltre, ad Antitrust e Agcom (l’autorità garante per le comunicazioni, ndr) di accertare il rispetto delle informazioni rese da DAZN in merito al diritto di recesso da parte degli utenti già abbonati al servizio nell’ambito delle comunicazioni sui rincari tariffari inviate dalla società ai propri clienti, sanzionando qualsiasi violazione in materia».