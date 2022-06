“Rinnovo con il Napoli?”, bomba di Mertens: la risposta in conferenza stampa!

Una delle notizie delle ultime settimane in casa Napoli è stata sicuramente quella del possibile addio di Dries Mertens, con il quale gli azzurri non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Tanti i club interessati a lui, dall’Italia ma non solo: si parla anche di proposte dal Qatar e dagli Emirati Arabi. Il 14, miglior marcatore nella storia del club partenopeo, si è espresso qualche minuto fa proprio su questo argomento in conferenza stampa, dal ritiro della sua nazionale.

Dries Mertens conferenza stampa

Mertens spiazza tutti in nazionale: “Mi aspettavo di restare al Napoli. Sceglierò bene il prossimo club”

Dichiarazioni spiazzanti di Dries Mertens dal ritiro della nazionale belga: il centravanti del Napoli sembrerebbe, soprattutto in seguito a queste parole, molto vicino all’addio. Di seguito la risposta alla domanda sul futuro:

“Il mio futuro? Voglio fare la scelta più giusta, voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla scelta futura. Pensavo di restare al Napoli: è strano abbiano aspettato così tanto. Per ora però non so nulla del rinnovo, spero di farvi sapere presto, magari tra qualche settimana”.

Parole al sapore di addio, quindi, per uno dei beniamini della tifoseria partenopea. Inaspettate le dichiarazioni dell’attaccante, che ha sorpreso così tutto l’ambiente, tifosi compresi.