Napoli, addio Koulibaly? Si monitora Bremer e spunta un difensore del Manchester United

Quella relativa a Kalidou Koulibaly è una delle situazioni più delicate in casa Napoli. Il centrale senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023 e, in caso di mancato rinnovo, gli azzurri potrebbero decidere di cederlo già in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, il Napoli valuta Koulibaly circa 40 milioni. Non sono arrivate offerte ufficiali, ma la dirigenza azzurra è a conoscenza dei contatti tra l’entourage di Koulibaly e grandi club come Barcellona, Psg e Chelsea.

Mercato Napoli, Bremer (Getty Images)

Proprio per questo motivo, il Napoli non intende farsi trovare impreparato e hanno deciso di fiondarsi su un giocatore che già in passato è stato accostato più volte agli azzurri.

Si tratta di Gleison Bremer, centrale classe ’97 del Torino, autore di una stagione sensazionale che gli è valsa il premio di miglior difensore dell’anno in Serie A.

Sempre secondo quanto affermato da Ciro Venerato di Rai Sport, c’è stato un contatto tra la dirigenza azzurra e Paolo Busardò, agente del giocatore; il Napoli, infatti, è pronto a fare l’offerta giusta a Cairo, nel caso Koulibaly andrà via. Gli azzurri devono battere la concorrenza di Inter, Milan e Tottenham, che si sono mosse in anticipo e per questo motivo, gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto anche Adam Ounas, che piace al Torino.

Non solo Bremer, il Napoli ha un’alternativa

Anche il nome di Eric Bailly è stato accostato agli azzurri. Come per Koulibaly, anche il suo contratto scade nel 2023 e il Manchester United valuta il centrale ivoriano circa 12 milioni. Tutto, però, dipende dal futuro di Koulibaly.