“Sarò con loro”: Kvaratskhelia annuncia quando si unirà al Napoli

Khvicha Kvaratskhelia si può ormai già considerare un giocatore del Napoli, malgrado ancora non sia arrivato l’annuncio ufficiale tramite il consueto tweet di benvenuto da parte di Aurelio De Laurentiis.

Lo stesso presidente ha però annunciato verbalmente l’acquisto del georgiano, che intanto continua ad incantare con la sua nazionale.

Il Mattino ha raccolto alcune sue dichiarazioni direttamente dal ritiro della sua nazionale. Kvaratskhelia ha parlato sia di Napoli che della sua Georgia, fermata ieri sera sullo 0-0 dalla Bulgaria. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

“È un peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone. Napoli? Non posso dire nulla di preciso ora, ma a luglio sarò con loro“.

Sì perché, sempre secondo il quotidiano, a Dimaro sarà presente anche il classe 2001 della Dinamo Batumi. Il club georgiano conoscerà a breve il suo percorso in Champions League e dovrà ancora disputare tre partite prima della sosta estiva, anche se il Napoli non è d’accordo in quanto vorrebbe risparmiare ulteriori fatiche al suo nuovo acquisto.

Come detto, comunque, Kvaratskhelia è atteso da Spalletti e compagni già per il ritiro di Dimaro.