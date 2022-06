Futuro Koulibaly, addio imminente? La notizia gela i tifosi

Il contratto di Kalidou Koulibaly scadrà tra poco più di un anno, precisamente il 30 giugno 2023. Da tempo si fanno diverse ipotesi sul suo futuro, a partire da una cessione passando per una sua permanenza per un’ulteriore stagione, prima di lasciare il Napoli a costo zero.

Sembra difficile infatti, ad oggi, che il comandante e la società azzurra possano trovare un’intesa per il rinnovo. Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei principali motivi di questa decisione sta nel fatto che Koulibaly non vuole forzare la mano sull’ingaggio, ma semplicemente capire se ci sia effettivamente la possibilità di approdare in un top club europeo.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

PSG, Chelsea e Barcellona sono i principali indiziati, pur ognuno con i rispettivi interrogativi. Stando a quanto riferisce La Repubblica, tuttavia, la situazione potrebbe sbloccarsi a breve.

È possibile, infatti, che proprio i blaugrana possano trovare entro poco tempo un accordo con Koulibaly, piombando su di lui in uno di questi giorni.

La notizia rientra certamente tra quelle che un tifoso non vorrebbe mai sentire: il senegalese potrebbe lasciare Napoli nel giro di un paio di settimane. Sarebbe un altro colpo durissimo dopo l’addio a Lorenzo Insigne e quello sempre più plausibile a Dries Mertens.