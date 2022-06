Fabian: svelata l’offerta che può far vacillare il Napoli, mossa a sorpresa dell’agente

Uno dei nodi da sciogliere in questa finestra di calciomercato è senza dubbio quello legato al futuro di Fabian Ruiz in maglia azzurra. Il centrocampista spagnolo, con un contratto in scadenza a giugno 2023, non sembra aver intenzione di rinnovare alle cifre offerte dal Napoli e, con il rischio di perderlo a zero la prossima estate, si apre la possibilità di una cessione già in questa sessione di calciomercato.

In merito alla situazione legata al futuro di Fabian, è intervenuto il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione in onda su Sportitalia questa sera, aggiungendo importanti aggiornamenti. Secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbero arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Fabian Ruiz vicine all’Atletico Madrid, che aveva già sondato la trattativa in passato arrivando ad un’offerta di 50 milioni di euro, però respinta dal Napoli.

Come riferito da Pedullà, qualora la squadra di Simeone dovesse ripresentare la medesima proposta oggi, sarebbe diversa la risposta del Napoli, che prenderebbe in considerazione la richiesta degli spagnoli aprendo così alla cessione del suo centrocampista.

Fabian Ruiz rinnovo Napoli (Getty Images)

Futuro Fabian: anche il City sullo spagnolo?

Nelle ultime ore c’è stato un interessamento per Fabian anche da parte del Manchester City che, stando a quanto riferito da Tancredi Palmeri nel corso della trasmissione, ha aperto i primi contatti con l’agente del calciatore azzurro. Di seguito quanto evidenziato: “Il procuratore di Fabian, Alvaro Torres, ha stimolato l’interesse del Manchester City, che vorrebbe prenderlo. Il problema, per ora, è uno: la dirigenza dei Citizens non ama trattare con De Laurentiis. I rapporti non sono ottimali e questo potrebbe rappresentare un ostacolo”.

Un problema riconducibile all’estate 2018, al momento in cui Napoli e City trattarono per Jorginho. L’affare era fatto, le visite programmate, e poi il Napoli lo mandò al Chelsea. Da quel momento si sono inclinati i rapporti tra i due club.