VIDEO | Calciomercato Napoli: ROMA o LAZIO? Spunta un DESIDERIO di MERTENS!

Dries Mertens e il Napoli: un amore arrivato al capolinea. Domanda e offerta per il rinnovo sono troppo distanti per pensare ad un futuro ancora insieme. Mertens chiede 4 milioni più bonus per firmare il nuovo contratto mentre De Laurentiis ne offre circa la metà.

E allora spetterà decidere solo a Mertens dove continuare la carriera. Ha diverse offerte sul tavolo e presto prenderà la decisione definitiva. Roma e Lazio hanno già fatto una proposta a Mertens per la prossima stagione. ‘Ciro’ dal 1 luglio sarà ufficialmente libero dal Napoli e potrà scegliere la miglior opzione per la sua carriera.

