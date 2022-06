Ultime calciomercato, Ounas piace in Serie A: può lasciare il Napoli

Il calciomercato del Napoli dirà molto sulle ambizioni della squadra per il prossimo campionato. Gli azzurri, dopo aver finalmente raggiunto nuovamente la Champions League, potrebbero tentare l’assalto allo Scudetto. Tanto passerà dagli acquisti e dalle cessioni dei prossimi due mesi, durante i quali Giuntoli dovrà rinforzare l’organico strizzando l’occhio alla sostenibilità.

Se il calciomercato in entrata vede il Napoli già protagonista, con gli acquisti già dichiarati di Kvaratskhelia e Olivera, è sul mercato in uscita che bisognerà lavorare. Tanti calciatori infatti sono in scadenza contrattuale tra il 2022 ed il 2023 e potrebbero lasciare il capoluogo partenopeo a zero. Oltre ai nomi più importanti, come Mertens, Ospina, Koulibaly o Fabiàn Ruiz, c’è anche il caso Ounas, in scadenza nel 2023.

EMPOLI, ITALY – MAY 01: Ivan Juric manager of Torino FC reacts during the Serie A match between Empoli FC and Torino FC at Stadio Carlo Castellani on May 1, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L’algerino non ha mai pienamente convinto in maglia azzurra e, dopo quattro stagioni e svariati prestiti, potrebbe lasciare definitivamente i partenopei. Già noto l’interessamento del Monza, neopromossa squadra guidata dal duo Berlusconi-Galliani. Il quotidiano La Stampa, però, svela il nome di un altro club che avrebbe puntato Ounas: il Torino di Juric.

La duttilità e l’esplosività di Ounas potrebbero far comodo ai granata, che cercano fantasia e qualità sulla trequarti. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il Napoli avrebbe chiesto circa otto milioni di euro per il cartellino di Ounas.