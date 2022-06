Notizia dal Portogallo: il Napoli sfida Gattuso per il centrocampista

Continua il lavoro del Napoli sul mercato, che fino ad oggi è stata decisamente movimentato per il club azzurro. Già assicurati i colpi Kvaratskhelia e Oliveira, e intavolate altre trattative, su tutte Deulofeu, è arrivato il momento di studiare i possibili sostituti di quei giocatori ancora in rosa, ma che potrebbero partire per la giusta offerta. Il primo nome di questa lista è il centrocampista Fabian Ruiz.

Il Napoli si aggiunge alla corsa per Oliveira

Roma, Sergio Oliveira (Getty Images)

Un ottimo rimpiazzo a buon mercato del centrocampista spagnolo potrebbe essere Sergio Oliveira. Il portoghese è in questo momento in prestito alla Roma dal Porto, con un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. I giallorossi stanno però cercando di ottenere uno sconto, e secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Bola sia il Napoli che il Valencia di Gattuso si sono inserite.

Per l’ex allenatore proprio degli azzurri si tratta di un ritorno di fiamma. Infatti, proprio la richiesta dell’acquisto del portoghese fatta alla Fiorentina al suo arrivo in panchina, fu uno dei motivi per cui l’avventura durò appena 20 giorni. Le richieste del Porto erano allora sopra i 25 milioni, e i viola bloccarono la trattativa.

Pare che il giocatore gradirebbe restare alla corte di Mourinho, dove in sei mesi ha giocato 22 partite, segnando tre gol. I Dragoes non sembrano intenzionati a fare sconti sul riscatto. Nessuna, però, delle altre due squadre interessate sembra essere disposta a pareggiare quella cifra.