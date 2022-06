Trattativa Mertens, non solo la Roma su di lui: il belga nel mirino di un club spagnolo

Continua a tenere banco in casa Napoli la telenovela legata al futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, che ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno, non ha ancora rinnovato con gli azzurri. Nonostante ciò la priorità del bomber principe della storia azzurra sembrerebbe essere la permanenza in azzurro; motivo per il quale, ad oggi, non ha ancora accordi con altre società.

La qualità e l’esperienza di Mertens attirano su di sé, ovviamente, gli occhi di tanti club. Oltre all’interessamento della Lazio, anche la Roma sembrerebbe in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Ciro. La trattativa sarebbe in stallo a causa delle richieste del belga e dello scetticismo di Mourinho, restio a causa dell’età di Mertens.

NAPLES, ITALY – JUNE 13: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates after scoring the 1-1 goal with head coach Gennaro Gattuso during the Coppa Italia Semi-Final Second Leg match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio San Paolo on June 13, 2020 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, anche altre compagini si sono mosse per convincere Dries Mertens. Secondo il quotidiano il numero quattordici avrebbe già rifiutato varie offerte dal Belgio, volendo continuare ancora a d alti livelli per questa fase della sua carriera. In questo scenario va citato l’inserimento di una squadra spagnola: il Valencia.

Gli spagnoli saranno allenati da Gennaro Gattuso, che ha apprezzato molto Mertens durante la sua avventura napoletana.