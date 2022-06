VIDEO | C’È L’ACCORDO: TRATTATIVA IN CHIUSURA!

Il mercato del Napoli è partito forte già a partire da queste ultime settimane, le prime della sessione estiva. Dopo aver ufficializzato Mathias Olivera e aver ufficiosamente annunciato l’arrivo di Kvaratskhelia, gli azzurri hanno riscattato anche Frank Anguissa e rinnovato il contratto di Juan Jesus.

Il futuro del reparto difensivo azzurro, però, dipende dalla situazione legata a Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è da tempo finito sul taccuino del Barcellona, ma i blaugrana hanno diversi problemi economici che non permettono alla trattativa di decollare.

Gli azzurri, però, devono comunque acquistare un difensore centrale che possa sostituire Axel Tuanzebe: infatti, dopo alcuni mesi al di sotto delle aspettative, è pronto a tornare al Manchester United. Proprio per questo motivo, pare che gli azzurri abbiano bloccato un centrale difensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si tratta di Leo Ostigard, centrale norvegese, del Brighton, ma che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Genoa. Nonostante la retrocessione del Grifone, Ostigard ha dimostrato di essere un ottimo centrale e di avere i numeri per giocarsi le sue carte in una squadra di vertice come il Napoli. Gli azzurri hanno trovato l’accordo con il Brighton sulla base di 4 milioni di euro e sono fiduciosi di portare Ostigard all’ombra del Vesuvio dopo gli insistenti rumors delle ultime settimane.

