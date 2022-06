Addio Mertens? Spunta l’offerta di un top club di Serie A

Il Napoli dovrà fare i conti con una delle sessioni di calciomercato più importanti degli ultimi anni. All’ombra del Vesuvio si respira quasi aria di rivoluzione in vista della seconda stagione di mister Luciano Spalletti. Dopo gli addii di due pilastri di Sarri come Ghoulam ed Insigne, Giuntoli dovrà ora affrontare situazioni importanti come quelle legate a Koulibaly, Ospina e Dries Mertens.

Il rinnovo del folletto belga è probabilmente la spina nel fianco del ds azzurro. Il rapporto tra l’attaccante e la piazza è quasi viscerale, con i tifosi che invocano a gran voce la riconferma di Mertens. Al momento, però, la trattativa sembra arenata a causa delle pretese del numero 14, che avrebbe richiesto cifre ritenute improponibili dalla società partenopea.

TIRANA, ALBANIA – MAY 25: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma kisses the UEFA Europa Conference League Trophy after their sides victory during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione e si concentra sui possibili scenari finali di questa trattativa. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la Roma avrebbe ricevuto e ricambiato segnali di gradimento dall’entourage di Mertens, e avrebbe anche presentato una prima offerta per convincere il belga.

Secondo il Corriere la Roma, d’accordo con Mourinho, avrebbe proposto un contratto da circa due milioni a stagione, con la formula 1+1 legata al numero di presenze, più bonus. Per lo studio legale di Mertens una commissione del 10%. Starebbe ora a Mertens decidere se accettare l’offerta giallorossa o continuare ad attendere il Napoli.