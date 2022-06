Ultime calciomercato, non solo Bernardeschi: il Napoli punta un altro jolly per l’attacco

Il Napoli continua a programmare la prossima sessione di calciomercato. Dai vari colpi in entrata ed in uscita si capiranno i veri obiettivi del secondo Napoli di Luciano Spalletti. Ora gli azzurri, dopo la qualificazione in Champions League, potrebbero cercare l’assalto finale allo Scudetto, che manca in città da oltre 30 anni.

Pertanto Cristiano Giuntoli continua a muoversi su varie trattative. Gli azzurri dovranno rinforzare alcuni reparti, primo su tutti la trequarti. Con l’addio di Insigne, Mertens in dubbio, alcune remore di Politano, c’è il rischio di perdere brillantezza e soprattutto qualità in una zona nevralgica del campo. Per questo motivo gli azzurri si sarebbero già mossi verso Federico Bernardeschi, che lascerà a zero la Juventus.

PAMPLONA, SPAIN – NOVEMBER 07: Adnan Januzaj of Real Sociedad celebrates with his teammates Aritz Elustondo of Real Sociedad after scoring his team’s second goal during the La Liga Santander match between CA Osasuna and Real Sociedad at Estadio El Sadar on November 07, 2021 in Pamplona, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Stando a quanto riportato da Il Mattino, però, la società partenopea avrebbe puntato anche un altro jolly offensivo già in passato accostato al Napoli. Si tratterebbe di Adnan Januzaj, fantasista belga della Real Sociedad. Il trequartista durante la scorsa sessione di mercato estivo era sembrato molto vicino agli azzurri, salvo poi chiudersi la trattativa con un nulla di fatto.

La qualità e la duttilità di Januzaj potrebbero far comodo agli azzurri, in particolare in caso di addio di Mertens o Politano. Il belga, inoltre, è in scadenza di contratto, e arriverebbe a Napoli a costo zero.