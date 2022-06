“Mertens non è una priorità”: novità sul futuro dell’attaccante belga

I giorni passano e il 30 giugno si avvicina: in quella data, scadrà il contratto che lega Dries Mertens e il Napoli. Le parti sono ancora troppo distanti e sembra sempre più lontano il rinnovo dell’attaccante belga. Stessa situazione che coinvolge il portiere colombiano David Ospina, in scadenza di contratto e con un futuro che sembra destinato a non tingersi più di azzurro.

Nelle ultime settimane, il miglior marcatore della storia del Napoli avrebbe chiesto una cifra troppo alta per il rinnovo e la pista si è raffreddata ulteriormente (forse definitivamente). Ecco perché si sono fatte sotto alcune squadre pronte a sfruttare l’occasione per acquistare Mertens a parametro zero.

Quella che sembra più intenzionata a fare uno sforzo per il numero 14 azzurro è la Lazio: il tecnico Maurizio Sarri conosce benissimo Mertens e farebbe di tutto per averlo di nuovo nella sua squadra. Ma gli ultimi rumors di mercato dicono che anche l’altra squadra della capitale, la Roma, avrebbe fatto più di un sondaggio.

L’esperto di mercato Nicolò Schira, però, sul suo profilo Twitter, ha rivelato che l’operazione Mertens-Roma è alquanto difficile. Infatti, l’attaccante belga è stato proposto al club di José Mourinho, ma in questo momento le priorità di mercato del club giallorosso sono altre.