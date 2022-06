Non solo Politano: Gattuso vuole un altro azzurro al Valencia

Il calciomercato del Napoli si preannuncia molto movimentato: dopo gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il mercato in entrata potrebbe non fermarsi qui. La gestione della società però è stata abbastanza chiara: si effettueranno acquisti solo in caso di cessioni. Ma sono diversi i calciatori azzurri che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

Hirving Lozano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli quest’estate, c’è anche Matteo Politano: il suo agente ha confermato il malumore del suo assistito e la volontà di trovare una squadra che gli possa garantire più spazio. Su Politano ci sono le sirene del Valencia di Rino Gattuso: l’ex tecnico del Napoli, appena approdato sulla panchina spagnola, è un suo estimatore e lo vorrebbe nella sua squadra.

Eppure, secondo quanto riportato dal portale messicano “En Cancha”, Gattuso sarebbe interessato anche a Hirving Lozano. Sempre secondo quanto riportato dal Messico, il Valencia nei prossimi giorni potrebbe addirittura fare un’offerta di 38 milioni di euro per il Chucky. Difficile però che il Napoli decida di privarsi di un altro uomo chiave del reparto offensivo.