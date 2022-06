VIDEO | Calciomercato Napoli: ARRIVA LA NOTIZIA SU JOAO PEDRO!

Il calciomercato estivo del Napoli continua a essere molto movimentato. Durante la regolare programmazione di Sportitalia, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Ha parlato del mercato delle squadre italiane, di Serie A e non. In particolare ha parlato dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro. Secondo quanto riportato dal giornalista tra le squadre interessate alla punta fresca d’esordio con la Nazionale italiana ci sarebbe anche il Napoli.

13 gol e 4 assist per lui in stagione, la terza di fila in doppia cifra in Serie A. 16 gol in quella precedente e 18 nel 2019/2020.

Arrivato al Cagliari nel lontano 2014, dall’Estoril, per meno di 1 milione e mezzo, il suo ultimo rinnovo contrattuale scade la prossima estate. Vista la retrocessione dei sardi sembra sempre più che probabile una partenza del 30enne italo-brasiliano.

#napoli #calciomercato #calciomercatonapoli #sscnapoli #joaopedro #forzanapoli #calcionapoli #napolicalcio

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/7MBwjre

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I