Ospina e Meret, due poli opposti su cui il Napoli riflette: la situazione

Una delle scelte più importanti che il Napoli dovrà fare in vista della prossima stagione sarà quella relativa al portiere titolare.

Nell’ultimo campionato di Serie A David Ospina ha disputato 31 partite, incassando 25 reti mantenendo la porta inviolata 13 volte. Solo 7 match invece per Alex Meret, che ha invece subito sei gol, collezionando tre clean sheet e trovando più spazio in Europa League.

L’ex Udinese, acquistato dal Napoli per 26 milioni di euro nell’estate del 2019, non ha finora ripagato le grandi aspettative che la piazza riponeva su di lui al momento del suo arrivo.

Meret e il suo entourage sono stati chiari per la prossima stagione: o il numero uno potrà viverla da protagonista – quindi senza Ospina – oppure si valuterà l’addio.

FOTO: Getty – Napoli Ospina

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli non riterrà totalmente chiuso il rinnovo del colombiano fino a quando non sarà lui a dire nettamente di non voler rinnovare.

Più passa il tempo, tuttavia, più le parti si allontanano. Di conseguenza, il direttore sportivo Giuntoli è sempre al lavoro con Pastorello, agente di Meret, per il rinnovo fino al 2027 del suo assistito, con fiducia che presto si possa arrivare alla firma.

Certamente aiuta anche la posizione del portiere della Nazionale, per cui il Napoli rimane una priorità. Situazione ben diversa rispetto a quella di Ospina, che secondo il quotidiano non sarà presente a Dimaro.