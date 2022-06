Fabian Ruiz, c’è la risposta al Napoli sul rinnovo: i dettagli

Non sarà certamente un’estate facile per il Napoli, né per la società né per i tifosi. Dopo l’addio già consumato di Lorenzo Insigne e quello di Dries Mertens che ormai sembra imminente, altri due pilastri della squadra di Luciano Spalletti possono salutare.

Si tratta di Kalidou Koulibaly, che ha ricevuto un’importante offerta dal Chelsea – 10 milioni annui – e di Fabian Ruiz.

Il contratto di entrambi scade a giugno del 2023, ragion per cui le soluzioni sono essenzialmente due: una cessione per monetizzare, già in questa sessione di mercato, oppure un addio a parametro zero la prossima estate, proprio come accaduto quest’anno con il Capitano.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, il Napoli attendeva una risposta all’offerta formulata al giocatore, vale a dire il prolungamento di un anno (dunque fino al 2024) e l’inserimento di una clausola rescissoria bassa, da 30 milioni di euro.

Secondo Il Corriere dello Sport, anche questa proposta di rinnovo è stata rifiutata dal giocatore. Le prospettive tuttavia, stando a Il Mattino, non sembrano così ottimali.

C’è infatti il rischio che Fabian Ruiz possa non soltanto perdere il suo posto da titolare, ma addirittura finire in tribuna, relegato ai margini della rosa e del progetto.