Attacco Napoli, diversi giocatori richiesti in Serie A

Quale Napoli ci sarà nella prossima stagione è ancora tutto da vedere, ma sicuramente questo mercato estivo sarà ben più attivo rispetto all’ultimo, dove l’obiettivo principale era quello di trattenere i top player.

Sono già ufficiali gli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, mentre per ogni giorno che passa aumentano le probabilità di salutare (questa estate o la prossima) diversi elementi chiave per Luciano Spalletti, come David Ospina, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens.

Il reparto che, per il momento, sembra quello maggiormente propenso ad una mini-rivoluzione è l’attacco, che rispetto allo scorso anno ha già il volto nuovo di Khvicha Kvaratskhelia.

FOTO: Getty – Napoli Petagna

Ci sono però alcuni possibili partenti, specialmente guardando a chi, per varie ragioni, ha avuto poco spazio. In primis potrebbe salutare Andrea Petagna, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe spostarsi di pochi chilometri, approdando alla Salernitana.

Pronto a salutare anche Adam Ounas, che stando a Il Mattino è richiesto non soltanto dal Monza, ma anche da Sampdoria e Cremonese. Proprio quest’ultima spinge per avere in prestito per un altro anno Gianluca Gaetano, ma il Napoli si è fermamente opposto.