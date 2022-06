VIDEO | CLINIC NAZIONALI MINIBASKET 2022 A TORRE ANNUNZIATA

Il 2 giungo a Torre Annunziata, all’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi”, si è tenuto il quarto ed ultimo giorno di Clinic Nazionali Minibasket 2022.

Il Clinic si è svolto in quattro date divise tra nord e sud Italia aperto a tutti gli istruttori di minibasket del territorio è stata un’occasione di incontro non solo per tutti gli istruttori della Regione ma anche per vivere insieme una giornata di sport e di condivisione.

Al Clinic, hanno preso parte alcune delle figure più importanti del basket nazionale dal punto di vista tecnico. Erano infatti presenti all’evento come relatori:

Andrea Capobianco, Responsabile Tecnico Squadre Nazionali giovanili maschili e Nazionali 3X3

Maurizio Cremonini, Tecnico Federale Minibasket

Luca Frigo, Staff Nazionale Settore Minibasket FIP

Roberta Regis, Staff Nazionale Settore Minibasket FIP

Valerio Salvato, CTR FIP Veneto

Giovanni Verde, Staff Nazionale Settore Minibasket FIP

