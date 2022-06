Novità sulla trattativa Bernardeschi-Napoli: può accadere nei prossimi giorni

Non è certo un segreto che uno degli obbiettivi principali del mercato del Napoli sia l’attaccante Federico Bernardeschi. Il giocatore non ha rinnovato il contratto con la Juventus e dal prossimo 1° luglio sarà libero di firmare con una nuova squadra da parametro zero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, continua il pressing dei partenopei, con l’Inter che rimane alla finestra. Nessuna trattativa saltata: il Napoli è ancora su Bernardeschi.

Federico Bernardeschi (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Nei prossimi giorni, dovrebbero continuare i discorsi tra entourage del giocatore e dirigenza, per cercare di limare i dettagli del contratto che renderebbe Bernardeschi un nuovo calciatore del Napoli.

Per gli azzurri sarebbe un colpo molto importante, dal punto di vista economico prima di tutto, visto che si tratterebbe di un parametro zero. Ma anche dal punto di vista tattico: la duttilità dell’ala, che può coprire varie posizioni sulla trequarti e in attacco, e la sua esperienza, lo rendono un profilo perfetto per le esigenze del Napoli.